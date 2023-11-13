Кілька груп “шахедів” помічено над Харківщиною – Повітряні сили ЗСУ
Про кілька російських безпілотників у Харківській області повідомило о 21:22 командування Повітряних сил ЗСУ.
“Декілька груп ударних БпЛА типу “Shahed” в південній частині Харківської області. Напрямок руху – північний/північно-західний! Курс може змінюватись”, – пишуть Повітряні сили.
Раніше командування інформувало про загрозу БпЛА для Харківщини з півдня та на адмінкордоні з Дніпропетровщиною.
Тривога в регіоні оголошена з 20:56.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кілька російських безпілотників у Харківській області повідомило о 21:22 командування Повітряних сил ЗСУ.".