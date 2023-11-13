Кілька груп “шахедів” помічено над Харківщиною – Повітряні сили ЗСУ

Про кілька російських безпілотників у Харківській області повідомило о 21:22 командування Повітряних сил ЗСУ.

“Декілька груп ударних БпЛА типу “Shahed” в південній частині Харківської області. Напрямок руху – північний/північно-західний! Курс може змінюватись”, – пишуть Повітряні сили.

Раніше командування інформувало про загрозу БпЛА для Харківщини з півдня та на адмінкордоні з Дніпропетровщиною.

Тривога в регіоні оголошена з 20:56.