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Кілька груп “шахедів” помічено над Харківщиною – Повітряні сили ЗСУ

Події 21:26   13.11.2023
Олена Нагорна
Кілька груп “шахедів” помічено над Харківщиною – Повітряні сили ЗСУ

Про кілька російських безпілотників у Харківській області повідомило о 21:22 командування Повітряних сил ЗСУ.

“Декілька груп ударних БпЛА типу “Shahed” в південній частині Харківської області. Напрямок руху – північний/північно-західний! Курс може змінюватись”, – пишуть Повітряні сили.

Раніше командування інформувало про загрозу БпЛА для Харківщини з півдня та на адмінкордоні з Дніпропетровщиною.

Тривога в регіоні оголошена з 20:56.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 21:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кілька російських безпілотників у Харківській області повідомило о 21:22 командування Повітряних сил ЗСУ.".