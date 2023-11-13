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Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ

Події 19:28   13.11.2023
Олена Нагорна
Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківщині армія РФ вела штурмові дії у районах сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стариця та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – На Куп’янському.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 19:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ вела штурмові дії у районах сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".