Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківщині армія РФ вела штурмові дії у районах сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стариця та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – На Куп’янському.