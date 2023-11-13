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Армия РФ штурмовала три села Харьковщины и наносила авиаудары — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:28   13.11.2023
Елена Нагорная
Армия РФ штурмовала три села Харьковщины и наносила авиаудары — Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине армия РФ вела штурмовые действия в районах сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, где украинские воины отбили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Першотравневое и Копанки.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Старица и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине армия РФ вела штурмовые действия в районах сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, где украинские воины отбили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".