Армия РФ штурмовала три села Харьковщины и наносила авиаудары — Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине армия РФ вела штурмовые действия в районах сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, где украинские воины отбили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Першотравневое и Копанки.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Старица и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.