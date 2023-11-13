Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Ракетный удар по Харькову, 15 атак на Купянско-Лиманском направлении — Генштаб

Происшествия 07:16   13.11.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову, 15 атак на Купянско-Лиманском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о вражеской активности на фронте и террористических атаках по гражданской инфраструктуре.

«Российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков. Авиационные удары получили: Петропавловка, Чернещина Харьковской области», — сообщили в Генштабе, подводя итоги суток.

Населенные пункты Харьковской области — среди 110, бывших под обстрелами за сутки в Украине.

В целом по Украине за сутки нанесли семь ракетных и 34 авиаудара. Армия РФ совершила 59 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 69 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отразили 11 атак. На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили четыре атаки», — проинформировали в Генштабе.

Читайте также: Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях

Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения  врага. Силы ПВО уничтожили вражескую управляемую ракету Х-59. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения россиян, а также три их склада боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове приспустили государственный флаг
В Харькове приспустили государственный флаг
12.11.2023, 12:49
Главные новости Харькова 12.11: три взрыва, подробности Терехова и Синегубова
Главные новости Харькова 12.11: три взрыва, подробности Терехова и Синегубова
12.11.2023, 20:42
Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области
Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области
12.11.2023, 20:19
Главные новости Харькова 13 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба
Главные новости Харькова 13 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба
13.11.2023, 07:07
Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях
Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях
12.11.2023, 20:37
Ракетный удар по Харькову, 15 атак на Купянско-Лиманском направлении — Генштаб
Ракетный удар по Харькову, 15 атак на Купянско-Лиманском направлении — Генштаб
13.11.2023, 07:16

Новости по теме:

23:14
Главные новости Харькова 10 ноября: обстрел приграничья, атака «шахедов»
12:20
Армия РФ завезла на Харьковщину дополнительные боекомплекты — Синегубов
07:12
Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
10:11
Пограничники помешали оккупантам «пустить корни» на Харьковщине (видео)
09:21
ВСУ объединили плацдармы на левом берегу Днепра: что происходит — Машовец

Вы читали новость: «Ракетный удар по Харькову, 15 атак на Купянско-Лиманском направлении — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о вражеской активности на фронте и террористических атаках по гражданской инфраструктуре".