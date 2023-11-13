Ракетный удар по Харькову, 15 атак на Купянско-Лиманском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о вражеской активности на фронте и террористических атаках по гражданской инфраструктуре.

«Российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков. Авиационные удары получили: Петропавловка, Чернещина Харьковской области», — сообщили в Генштабе, подводя итоги суток.

Населенные пункты Харьковской области — среди 110, бывших под обстрелами за сутки в Украине.

В целом по Украине за сутки нанесли семь ракетных и 34 авиаудара. Армия РФ совершила 59 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 69 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отразили 11 атак. На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили четыре атаки», — проинформировали в Генштабе.

Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага. Силы ПВО уничтожили вражескую управляемую ракету Х-59. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения россиян, а также три их склада боеприпасов.