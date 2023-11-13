Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про ворожу активність на фронті та терористичні атаки по цивільній інфраструктурі.

“Російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків. Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Чернещина Харківської області”, – повідомили в Генштабі, підбиваючи підсумки доби.

Населені пункти Харківської області – серед 110, які були під обстрілами за добу в Україні.

Загалом по Україні за добу завдали сім ракетних та 34 авіаудари. Армія РФ здійснила 59 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 69 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак. На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили чотири атаки“, – поінформували в Генштабі.

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження ворога. Сили ППО знищили ворожу керовану ракету Х-59. Ракетники вразили п’ять районів зосередження росіян, а також три їхні склади боєприпасів.