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Ракетний удар по Харкову: Терехов та Синєгубов повідомили про наслідки

Події 20:37   12.11.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: Терехов та Синєгубов повідомили про наслідки

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що удар припав по цивільному об’єкту.

Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт. Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними“, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: наразі інформації про постраждалих немає.

Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання“, – повідомив він.

Нагадаємо, три вибухи пролунали у Харкові. Два поспіль близько 19:20 і один за кілька хвилин. Начальник військового гарнізону Сергій Мельник поінформував про удари С-300 із Бєлгородської області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 20:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов написав, що удар припав по цивільному об’єкту".