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Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях

Происшествия 20:37   12.11.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удар пришелся по гражданскому объекту.

«Под ударом находился, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект. Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на данный момент информации о пострадавших нет.

«Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания», — сообщил он.

Напомним, три взрыва прозвучали в Харькове. Два подряд около 19:20 и один через несколько минут. Начальник военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал об ударах С-300 из Белгородской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 20:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удар пришелся по гражданскому объекту".