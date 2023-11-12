Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удар пришелся по гражданскому объекту.

«Под ударом находился, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект. Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на данный момент информации о пострадавших нет.

«Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания», — сообщил он.

Напомним, три взрыва прозвучали в Харькове. Два подряд около 19:20 и один через несколько минут. Начальник военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал об ударах С-300 из Белгородской области.