Ракетный удар по Харькову: Терехов и Синегубов сообщили о последствиях
Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удар пришелся по гражданскому объекту.
«Под ударом находился, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект. Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на данный момент информации о пострадавших нет.
«Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания», — сообщил он.
Напомним, три взрыва прозвучали в Харькове. Два подряд около 19:20 и один через несколько минут. Начальник военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал об ударах С-300 из Белгородской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракетний удар, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 20:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удар пришелся по гражданскому объекту".