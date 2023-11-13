Несколько групп «шахедов» замечено над Харьковщиной — Воздушные силы ВСУ
О нескольких российских беспилотниках в Харьковской области сообщило в 21:22 командование Воздушных сил ВСУ.
«Несколько групп ударных БпЛА типа «Shahed» в южной части Харьковской области. Направление движения — северное/северо-западное! Курс может меняться», — пишут Воздушные силы.
Ранее командование информировало об угрозе БпЛА для Харьковщины с юга и на админгранице с Днепропетровщиной.
Тревога в регионе объявлена с 20:56.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, дроны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нескольких российских беспилотниках на границе Днепропетровской и Харьковской областей сообщило в 21:10 командование Воздушных сил ВСУ.".