Несколько групп «шахедов» замечено над Харьковщиной — Воздушные силы ВСУ

О нескольких российских беспилотниках в Харьковской области сообщило в 21:22 командование Воздушных сил ВСУ.

«Несколько групп ударных БпЛА типа «Shahed» в южной части Харьковской области. Направление движения — северное/северо-западное! Курс может меняться», — пишут Воздушные силы.

Ранее командование информировало об угрозе БпЛА для Харьковщины с юга и на админгранице с Днепропетровщиной.

Тревога в регионе объявлена с 20:56.