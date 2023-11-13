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Несколько групп «шахедов» замечено над Харьковщиной — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 21:26   13.11.2023
Елена Нагорная
Несколько групп «шахедов» замечено над Харьковщиной — Воздушные силы ВСУ

О нескольких российских беспилотниках в Харьковской области сообщило в 21:22 командование Воздушных сил ВСУ.

«Несколько групп ударных БпЛА типа «Shahed» в южной части Харьковской области. Направление движения — северное/северо-западное! Курс может меняться», — пишут Воздушные силы.

Ранее командование информировало об угрозе БпЛА для Харьковщины с юга и на админгранице с Днепропетровщиной.

Тревога в регионе объявлена с 20:56.

Читайте также: Армия РФ штурмовала три села Харьковщины и наносила авиаудары — Генштаб ВСУ

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нескольких российских беспилотниках на границе Днепропетровской и Харьковской областей сообщило в 21:10 командование Воздушных сил ВСУ.".