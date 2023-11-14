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Машину для розмінування харківського виробництва купила для регіону ООН

Суспільство 22:27   14.11.2023
Олена Нагорна
Машину для розмінування харківського виробництва купила для регіону ООН

Вибухотехнікам Харківщини передали спецмашину для обстеження ґрунту та виявлення вибухонебезпечних предметів, розроблену фахівцями регіону. Закупили цю техніку коштом Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Цього року планують придбати ще дві машини, також за гроші програми.

Усі ці спецмашини будуть розмінувати сільськогосподарські землі. Унікальність техніки – в універсальності та ефективності, а її ремонт є швидким та доступним, бо вона створена на потужностях, розташованих в області, повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“При ушкодженнях середньої тяжкості відновлення триває від трьох годин до доби. У випадку, якщо машина зазнає суттєвих пошкоджень, повністю відремонтувати її можна впродовж трьох діб”, – розповів начальник ХОВА.

За його даними, у регіоні обстежили понад 8 тисяч га території та знищили майже 136 тисяч вибухонебезпечних предметів. При цьому, констатував Синєгубов, дотепер майже не розмінували сільськогосподарські землі.

“На сьогодні Харківщина має дев’ять машин для розмінування, дві з них – нашого виробника. Вартість спецтехніки – 5,6 мільйона гривень, що значно дешевше закордонних аналогів”, – пише начальник ХОВА.

Спецмашину передали вибухотехнікам за участі голови Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгворта.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 22:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухотехнікам Харківщини передали спецмашину для обстеження ґрунту та виявлення вибухонебезпечних предметів, розроблену фахівцями регіону. Закупили цю техніку коштом Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Цього року планують придбати ще дві машини, також за гроші програми.".