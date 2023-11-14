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Машину для разминирования харьковского производства купила для региона ООН

Общество 22:27   14.11.2023
Елена Нагорная
Машину для разминирования харьковского производства купила для региона ООН Фото: ХОВА

Взрывотехникам Харьковщины передали спецмашину для обследования грунта и выявления взрывоопасных предметов, разработанную специалистами региона. Закупили эту технику за средства Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. В этом году планируют приобрести еще две машины, также за счет программы.

Все эти спецмашины будет разминировать сельскохозяйственные земли. Уникальность техники — в универсальности и эффективности, а ее ремонт является быстрым и доступным, потому что она создана на мощностях, расположенных в области, сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«При повреждениях средней тяжести восстановление длится от трех часов до суток. В случае, если машина получит существенные повреждения, полностью отремонтировать ее можно в течение трех суток», — рассказал начальник ХОВА.

По его данным, в регионе обследовали более 8 тысяч га территории и уничтожили почти 136 тысяч взрывоопасных предметов. При этом, констатировал Синегубов, до сих пор почти не разминировали сельскохозяйственные земли.

«На сегодня Харьковщина имеет девять машин для разминирования, две из них — нашего производителя. Стоимость спецтехники — 5,6 миллиона гривен, что значительно дешевле зарубежных аналогов», — пишет начальник ХОВА.

Спецмашину передали взрывотехникам при участии главы Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Мэтью Голлингворта.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 22:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывотехникам Харьковщины передали спецмашину для обследования грунта и выявления взрывоопасных предметов, разработанную специалистами региона. Закупили эту технику за средства Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. В этом году планируют приобрести еще две машины, также за счет программы.".