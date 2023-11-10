Машина для разминирования подорвалась на Харьковщине

Вблизи села Морозовка на Изюмщине на противотанковой мине подорвалась машина механизированного разминирования Armtrаk.

В этот момент техника разминировала территорию возле линий электропередач, сообщили в ГСЧС Украины.

Пострадавших среди спасателей нет. В ГСЧС отметили, что машину после устранения повреждений снова вернут к работе.