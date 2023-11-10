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Машина для разминирования подорвалась на Харьковщине

Общество 13:53   10.11.2023
Виктория Яковенко
Машина для разминирования подорвалась на Харьковщине Фото: ГСЧС Украины

Вблизи села Морозовка на Изюмщине на противотанковой мине подорвалась машина механизированного разминирования Armtrаk.

В этот момент техника разминировала территорию возле линий электропередач, сообщили в ГСЧС Украины.

Пострадавших среди спасателей нет. В ГСЧС отметили, что машину после устранения повреждений снова вернут к работе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Морозовка на Изюмщине на противотанковой мине подорвалась машина механизированного разминирования Armtrаk.".