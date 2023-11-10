Машина для разминирования подорвалась на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
Вблизи села Морозовка на Изюмщине на противотанковой мине подорвалась машина механизированного разминирования Armtrаk.
В этот момент техника разминировала территорию возле линий электропередач, сообщили в ГСЧС Украины.
Пострадавших среди спасателей нет. В ГСЧС отметили, что машину после устранения повреждений снова вернут к работе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, жертвы, Изюмщина, машина, подрыв, разминирование, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Морозовка на Изюмщине на противотанковой мине подорвалась машина механизированного разминирования Armtrаk.".