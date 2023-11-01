Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

Наткнулся на «лепесток» в собственном дворе — очередной подрыв на Харьковщине

Происшествия 20:59   01.11.2023
Елена Нагорная
Наткнулся на «лепесток» в собственном дворе — очередной подрыв на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

1 ноября в результате взрыва противопехотной мины получил ранения 35-летний житель села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области.

По предварительным данным, мужчина наткнулся на взрывное устройство, вероятно на мину «лепесток», в собственном дворе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате взрыва у мужчины ранен палец левой ноги. Пострадавший находится в больнице», — информируют в ГСЧС.

Читайте также: Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
01.11.2023, 18:41
Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил
Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил
01.11.2023, 20:38
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
01.11.2023, 13:51
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
«Наши детки войны». Защитники Синьковки на Харьковщине спасли котят (видео)
«Наши детки войны». Защитники Синьковки на Харьковщине спасли котят (видео)
01.11.2023, 22:38

Новости по теме:

18:28
Волчанск на Харьковщине вновь обстреляли. ГСЧС показала последствия (фото)
18:08
Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют
08:23
Удар по пожарной части, погибший и раненая — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
14:35
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
07:03
Двухэтажный особняк сгорел в Купянске после «прилета» (фото)

Вы читали новость: «Наткнулся на «лепесток» в собственном дворе — очередной подрыв на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 20:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября в результате взрыва противопехотной мины получил ранения 35-летний житель села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области.".