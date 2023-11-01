Наткнулся на «лепесток» в собственном дворе — очередной подрыв на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
1 ноября в результате взрыва противопехотной мины получил ранения 35-летний житель села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области.
По предварительным данным, мужчина наткнулся на взрывное устройство, вероятно на мину «лепесток», в собственном дворе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате взрыва у мужчины ранен палец левой ноги. Пострадавший находится в больнице», — информируют в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, изюмский район, лепесток, мина, подрыв, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября в результате взрыва противопехотной мины получил ранения 35-летний житель села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области.".