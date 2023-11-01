Наткнулся на «лепесток» в собственном дворе — очередной подрыв на Харьковщине

1 ноября в результате взрыва противопехотной мины получил ранения 35-летний житель села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области.

По предварительным данным, мужчина наткнулся на взрывное устройство, вероятно на мину «лепесток», в собственном дворе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате взрыва у мужчины ранен палец левой ноги. Пострадавший находится в больнице», — информируют в ГСЧС.