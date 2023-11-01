Натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї – черговий підрив на Харківщині
1 листопада внаслідок вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.
За попередніми даними, чоловік натрапив на вибуховий пристрій, ймовірно на міну “пелюстка”, на власному подвір’ї, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець лівої ноги. Постраждалий перебуває в лікарні“, – інформують у ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, изюмский район, лепесток, мина, подрыв, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада внаслідок вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.".