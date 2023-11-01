Натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї – черговий підрив на Харківщині

1 листопада внаслідок вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.

За попередніми даними, чоловік натрапив на вибуховий пристрій, ймовірно на міну “пелюстка”, на власному подвір’ї, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець лівої ноги. Постраждалий перебуває в лікарні“, – інформують у ДСНС.