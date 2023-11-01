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Натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї – черговий підрив на Харківщині

Події 20:59   01.11.2023
Олена Нагорна
Натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї – черговий підрив на Харківщині

1 листопада внаслідок вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.

За попередніми даними, чоловік натрапив на вибуховий пристрій, ймовірно на міну “пелюстка”, на власному подвір’ї, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець лівої ноги. Постраждалий перебуває в лікарні“, – інформують у ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 20:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада внаслідок вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.".