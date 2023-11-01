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Комбайн наїхав на міну в полі на Харківщині. Чи є поранені, з’ясовують

Події 18:08   01.11.2023
Олена Нагорна
Комбайн наїхав на міну в полі на Харківщині. Чи є поранені, з’ясовують

1 листопада близько 15:20 між селом Андріївка та селищем Покровське Ізюмського району Харківської області на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн “John Deere”.

Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада близько 15:20 між селом Андріївка та селищем Покровське Ізюмського району Харківської області на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн “John Deere”.".