Комбайн наїхав на міну в полі на Харківщині. Чи є поранені, з’ясовують
1 листопада близько 15:20 між селом Андріївка та селищем Покровське Ізюмського району Харківської області на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн “John Deere”.
Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, изюмский район, комбайн, мина, мины, подорвался, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада близько 15:20 між селом Андріївка та селищем Покровське Ізюмського району Харківської області на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн “John Deere”.".