Комбайн наїхав на міну в полі на Харківщині. Чи є поранені, з’ясовують

1 листопада близько 15:20 між селом Андріївка та селищем Покровське Ізюмського району Харківської області на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн “John Deere”.

Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.