Житель Харківщини підірвався на власному дворі: чоловіка шпиталізували

31 жовтня близько 13:00 у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади 60-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, повідомили у ХОВА.

НП сталася на власному дворі постраждалого. Внаслідок вибуху чоловік отримав значні поранення. Його шпиталізували, додали у ГУ ДСНС в Харківській області.