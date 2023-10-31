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Житель Харківщини підірвався на власному дворі: чоловіка шпиталізували

Події 14:35   31.10.2023
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини підірвався на власному дворі: чоловіка шпиталізували

31 жовтня близько 13:00 у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади 60-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, повідомили у ХОВА.

НП сталася на власному дворі постраждалого. Внаслідок вибуху чоловік отримав значні поранення. Його шпиталізували, додали у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 жовтня близько 13:00 у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади 60-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, повідомили у ХОВА.".