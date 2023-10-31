Ганяв п’яним за кермом і збив пішохода: водія на Харківщині судитимуть

На Харківщині справу водія, який у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо та наїхав на жінку-пішохода, передали до суду.

Йдеться про події 27 травня. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 38-річний водій автомобіля «ВАЗ» п’яним сів за кермо. На великій швидкості він виконав маневр вліво, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив жінку.

Постраждалу шпиталізували. Жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали передали до суду.

Водію інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).