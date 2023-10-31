Гонял пьяным за рулем и сбил пешехода: водителя на Харьковщине будут судить
На Харьковщине дело водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и наехал на женщину-пешехода, передали в суд.
Речь идет о событиях 27 мая. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» пьяным сел за руль. На большой скорости он сделал манёвр влево, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину.
Пострадавшую госпитализировали. Женщина получила телесные повреждения средней тяжести.
Следователи полиции завершили досудебное расследование, материалы передали в суд.
Водителю инкриминируют совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водитель, гонял, пешеход, полиция, пьяный, сбил, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине дело водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и наехал на женщину-пешехода, передали в суд.".