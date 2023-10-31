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Гонял пьяным за рулем и сбил пешехода: водителя на Харьковщине будут судить

Общество 12:46   31.10.2023
Виктория Яковенко
Гонял пьяным за рулем и сбил пешехода: водителя на Харьковщине будут судить Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине дело водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и наехал на женщину-пешехода, передали в суд.

Речь идет о событиях 27 мая. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» пьяным сел за руль. На большой скорости он сделал манёвр влево, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину.

Пострадавшую госпитализировали. Женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

Следователи полиции завершили досудебное расследование, материалы передали в суд.

Водителю инкриминируют совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине дело водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и наехал на женщину-пешехода, передали в суд.".