Гонял пьяным за рулем и сбил пешехода: водителя на Харьковщине будут судить

На Харьковщине дело водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и наехал на женщину-пешехода, передали в суд.

Речь идет о событиях 27 мая. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» пьяным сел за руль. На большой скорости он сделал манёвр влево, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину.

Пострадавшую госпитализировали. Женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

Следователи полиции завершили досудебное расследование, материалы передали в суд.

Водителю инкриминируют совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).