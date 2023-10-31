Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали

31 октября около 13:00 в селе Великая Камышеваха Барвенковской громады 60-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в ХОВА.

ЧП произошло на собственном дворе пострадавшего. В результате взрыва мужчина получил значительные ранения. Его госпитализировали, добавили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.