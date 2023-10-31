Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
31 октября около 13:00 в селе Великая Камышеваха Барвенковской громады 60-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в ХОВА.
ЧП произошло на собственном дворе пострадавшего. В результате взрыва мужчина получил значительные ранения. Его госпитализировали, добавили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ГСЧС, двор, подорвался, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 октября около 13:00 в селе Великая Камышеваха Барвенковской громады 60-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в ХОВА.".