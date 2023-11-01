Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
1 ноября около 15:20 между селом Андреевка и поселком Покровское Изюмского района Харьковской области на вражеской противотанковой мине подорвался комбайн «John Deere».
Информация о наличии пострадавших уточняется, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, изюмский район, комбайн, мина, мины, подорвался, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября около 15:20 между селом Андреевка и поселком Покровское Изюмского района Харьковской области на вражеской противотанковой мине подорвался комбайн «John Deere».".