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Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют

Происшествия 18:08   01.11.2023
Елена Нагорная
Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

1 ноября около 15:20 между селом Андреевка и поселком Покровское Изюмского района Харьковской области на вражеской противотанковой мине подорвался комбайн «John Deere».

Информация о наличии пострадавших уточняется, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября около 15:20 между селом Андреевка и поселком Покровское Изюмского района Харьковской области на вражеской противотанковой мине подорвался комбайн «John Deere».".