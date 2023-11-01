Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют

1 ноября около 15:20 между селом Андреевка и поселком Покровское Изюмского района Харьковской области на вражеской противотанковой мине подорвался комбайн «John Deere».

Информация о наличии пострадавших уточняется, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.