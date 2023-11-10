Машина для розмінування підірвалася на Харківщині
Фото: ДСНС України
Поблизу села Морозівка на Ізюмщині на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування Armtrаk.
У цей час техніка розміновувала територію біля ліній електропередач, повідомили у ДСНС України.
Постраждалих серед рятувальників немає. У ДСНС зазначили, що машину після усунення пошкоджень знову повернуть до роботи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, жертви, Изюмщина, машина, подрыв, разминирование, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Морозівка на Ізюмщині на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування Armtrаk.".