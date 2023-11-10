Live
  • Пт 10.11.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Машина для розмінування підірвалася на Харківщині

Суспільство 13:53   10.11.2023
Вікторія Яковенко
Машина для розмінування підірвалася на Харківщині Фото: ДСНС України

Поблизу села Морозівка на Ізюмщині на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування Armtrаk.

У цей час техніка розміновувала територію біля ліній електропередач, повідомили у ДСНС України.

Постраждалих серед рятувальників немає. У ДСНС зазначили, що машину після усунення пошкоджень знову повернуть до роботи.

Читайте також: Натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї – черговий підрив на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 10 листопада: збитий “шахед”, підрив в області
Головні новини Харкова 10 листопада: збитий “шахед”, підрив в області
10.11.2023, 14:33
Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті
Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті
10.11.2023, 10:24
Понад 430 обстрілів й 12 боєзіткнень. Ситуація під Куп’янськом і Лиманом
Понад 430 обстрілів й 12 боєзіткнень. Ситуація під Куп’янськом і Лиманом
10.11.2023, 14:26
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57
Машина для розмінування підірвалася на Харківщині
Машина для розмінування підірвалася на Харківщині
10.11.2023, 13:53

Новини за темою:

13:54
Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття
07:13
Під Харковом на пожежі чоловік отруївся чадним газом – ДСНС
10:12
Чоловік підірвався на “пелюстці” на Харківщині
21:44
Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)
21:09
На Героїв Харкова авто врізалося в стовп. Водія вирізали рятувальники (відео)

Ви читали новину: «Машина для розмінування підірвалася на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Морозівка на Ізюмщині на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування Armtrаk.".