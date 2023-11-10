Машина для розмінування підірвалася на Харківщині

Поблизу села Морозівка на Ізюмщині на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування Armtrаk.

У цей час техніка розміновувала територію біля ліній електропередач, повідомили у ДСНС України.

Постраждалих серед рятувальників немає. У ДСНС зазначили, що машину після усунення пошкоджень знову повернуть до роботи.