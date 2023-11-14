Сім атак військ РФ відбили на Харківщині. Генштаб повідомив, де були штурми

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району, де українські воїни відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Стариця та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.