Игривый, как кошка. Лемур Леон вернулся в харьковский экопарк (видео)

В экопарк под Харьковом вернули кольцехвостого или кошачьего лемура по кличке Леон. В ближайшее время ожидают прибытия еще пятнадцати.

До войны в экопарке была самая большая коллекция приматов в Украине, пишут в Facebook регионального ландшафтного парка. Сейчас уже дома Леон, которому около двух лет.

«Его сородичей недаром называют еще кошачьими лемурами. Они так же игривы, как домашние кошки, и способны хорошо контактировать с человеком. А еще они невероятно прыгучие и просто очень милые существа. Ну а мы готовимся встречать из вынужденной эвакуации еще полтора десятка лемуров. Да, обезьяны также будут возвращаться», — говорится в публикации.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводится мероприятие, также уже разминирована.