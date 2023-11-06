Енот вернулся в харьковский экопарк. Дом животного разбили оккупанты (видео)
Первый член большой семьи енотов из харьковского экопарка вернулся домой.
«Их дом полностью разрушен обстрелами, но мы его активно восстанавливаем, и вскоре еще шесть наших енотов вернутся из вынужденной эмиграции на радость детям», — отметили в харьковском экопарке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вернулся, Домой, енот, животное, Харьковский, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый член большой семьи енотов из харьковского экопарка вернулся домой.".