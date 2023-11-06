Енот вернулся в харьковский экопарк. Дом животного разбили оккупанты (видео)

Первый член большой семьи енотов из харьковского экопарка вернулся домой.

«Их дом полностью разрушен обстрелами, но мы его активно восстанавливаем, и вскоре еще шесть наших енотов вернутся из вынужденной эмиграции на радость детям», — отметили в харьковском экопарке.