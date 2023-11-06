Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

Енот вернулся в харьковский экопарк. Дом животного разбили оккупанты (видео)

Общество 14:24   06.11.2023
Виктория Яковенко
Енот вернулся в харьковский экопарк. Дом животного разбили оккупанты (видео)

Первый член большой семьи енотов из харьковского экопарка вернулся домой.

«Их дом полностью разрушен обстрелами, но мы его активно восстанавливаем, и вскоре еще шесть наших енотов вернутся из вынужденной эмиграции на радость детям», — отметили в харьковском экопарке.

Читайте также: В харьковский экопарк вернулись олени (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
В городе на Харьковщине отключили отопление
В городе на Харьковщине отключили отопление
06.11.2023, 07:57
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
06.11.2023, 15:29
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
06.11.2023, 11:45
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
06.11.2023, 11:21
Поздравили с новосельем: новые позиции РФ уничтожили на Купянском направлении
Поздравили с новосельем: новые позиции РФ уничтожили на Купянском направлении
06.11.2023, 14:47

Новости по теме:

20:53
В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)
11:13
Получил тяжелые ранения: из плена вернулся защитник из Золочева
09:11
Вернулся на родные руины: в самой разбитой харьковской многоэтажке один жилец
19:36
Беглый Ярославский вернулся в Украину: у него взяли образец ДНК и допросят
13:51
Полиция вернула подростка домой на Харьковщине

Вы читали новость: «Енот вернулся в харьковский экопарк. Дом животного разбили оккупанты (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый член большой семьи енотов из харьковского экопарка вернулся домой.".