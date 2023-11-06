Єнот повернувся до харківського екопарку. Дім тварини знищили росіяни (відео)

Перший член великої родини єнотів з харківського екопарку повернувся додому.

«Їхній дім повністю зруйнований обстрілами, але ми його активно відновлюємо, і незабаром ще шестеро наших єнотів повернуться з вимушеної еміграції на радість дітлахам, що обожнюють їх», – зазначили в харківському екопарку.