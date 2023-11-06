Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

Єнот повернувся до харківського екопарку. Дім тварини знищили росіяни (відео)

Суспільство 14:24   06.11.2023
Вікторія Яковенко
Єнот повернувся до харківського екопарку. Дім тварини знищили росіяни (відео)

Перший член великої родини єнотів з харківського екопарку повернувся додому.

«Їхній дім повністю зруйнований обстрілами, але ми його активно відновлюємо, і незабаром ще шестеро наших єнотів повернуться з вимушеної еміграції на радість дітлахам, що обожнюють їх», – зазначили в харківському екопарку.

Читайте також: До харківського екопарку повернулися олені (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 6 листопада: втрата ПДФО військових, ситуація на фронті
Головні новини Харкова 6 листопада: втрата ПДФО військових, ситуація на фронті
06.11.2023, 15:29
З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов
З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов
06.11.2023, 15:08
Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині
Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині
06.11.2023, 15:22
«Привітання з новосіллям»: нові позиції РФ знищили на Куп’янському напрямку
«Привітання з новосіллям»: нові позиції РФ знищили на Куп’янському напрямку
06.11.2023, 14:47
Єнот повернувся до харківського екопарку. Дім тварини знищили росіяни (відео)
Єнот повернувся до харківського екопарку. Дім тварини знищили росіяни (відео)
06.11.2023, 14:24
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
05.11.2023, 19:39

Новини за темою:

20:53
У харківський екопарк повернули лося, якого евакуювали під обстрілами (відео)
11:13
Отримав важкі поранення: з полону повернувся захисник з Золочева
09:11
Повернувся в руїни: у найрозбитішій харківській багатоповерхівці є мешканець

Ви читали новину: «Єнот повернувся до харківського екопарку. Дім тварини знищили росіяни (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший член великої родини єнотів з харківського екопарку повернувся додому.".