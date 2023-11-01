До харківського екопарку повернулися олені (відео)

Олені, які втекли з екопарку після початку російського вторгнення та ховалися в лісі, самі прийшли у свої вольєри.

Радісну новину повідомили на сторінці Харківського екопарку у фейсбуці.

“До нас повернулися наші олені, які тікали від війни. Весь цей час вони перебували в лісі, ховалися від обстрілів. Учора вони самі зайшли до своїх вольєрів. Зараз тварини перебувають під наглядом спеціалістів і почувають себе як удома“, – розповів представник екопарку.