До харківського екопарку повернулися олені (відео)
Олені, які втекли з екопарку після початку російського вторгнення та ховалися в лісі, самі прийшли у свої вольєри.
Радісну новину повідомили на сторінці Харківського екопарку у фейсбуці.
“До нас повернулися наші олені, які тікали від війни. Весь цей час вони перебували в лісі, ховалися від обстрілів. Учора вони самі зайшли до своїх вольєрів. Зараз тварини перебувають під наглядом спеціалістів і почувають себе як удома“, – розповів представник екопарку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: олени, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олені, які втекли з екопарку після початку російського вторгнення та ховалися в лісі, самі прийшли у свої вольєри".