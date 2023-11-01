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До харківського екопарку повернулися олені (відео)

Суспільство 10:47   01.11.2023
Оксана Горун
До харківського екопарку повернулися олені (відео)

Олені, які втекли з екопарку після початку російського вторгнення та ховалися в лісі, самі прийшли у свої вольєри.

Радісну новину повідомили на сторінці Харківського екопарку у фейсбуці.

До нас повернулися наші олені, які тікали від війни. Весь цей час вони перебували в лісі, ховалися від обстрілів. Учора вони самі зайшли до своїх вольєрів. Зараз тварини перебувають під наглядом спеціалістів і почувають себе як удома“, – розповів представник екопарку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 10:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олені, які втекли з екопарку після початку російського вторгнення та ховалися в лісі, самі прийшли у свої вольєри".