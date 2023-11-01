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В харьковский экопарк вернулись олени (видео)

Общество 10:47   01.11.2023
Оксана Горун
В харьковский экопарк вернулись олени (видео)

Олени, которые сбежали из экопарка после начала российского вторжения и прятались в лесу, сами пришли в свои вольеры.

Радостную новость сообщили на странице Харькоского экопарка в facebook.

«К нам вернулись наши олени, бежавшие от войны. Все это время они находились в лесу, скрывались от обстрелов. Вчера они сами вошли в свои вольеры. Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя как дома», — рассказал представитель экопарка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олени, которые сбежали из экопарка после начала российского вторжения и прятались в лесу, сами пришли в свои вольеры".