В харьковский экопарк вернулись олени (видео)
Олени, которые сбежали из экопарка после начала российского вторжения и прятались в лесу, сами пришли в свои вольеры.
Радостную новость сообщили на странице Харькоского экопарка в facebook.
«К нам вернулись наши олени, бежавшие от войны. Все это время они находились в лесу, скрывались от обстрелов. Вчера они сами вошли в свои вольеры. Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя как дома», — рассказал представитель экопарка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: олени, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олени, которые сбежали из экопарка после начала российского вторжения и прятались в лесу, сами пришли в свои вольеры".