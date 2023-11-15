Грайливий, як кішка. Лемур Леон повернувся в харківський екопарк (відео)

В екопарк під Харковом повернули кільцехвостого або котячого лемура на прізвисько Леон. Найближчим часом очікують на прибуття ще п’ятнадцяти.

До війни в екопарку була найбільша колекція приматів в Україні, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку. Нині вже вдома Леон, якому близько двох років.

“Його родичів недарма називають ще котячими лемурами. Вони так само грайливі, як домашні кішки, і здатні добре контактувати з людиною. А ще вони неймовірно стрибучі та просто дуже милі істоти. Ну а ми готуємося зустрічати з вимушеної евакуації ще півтора десятка лемурів. Так, мавпи також повертатимуться», — йдеться у публікації.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувається захід, також вже розміновано.