Грайливий, як кішка. Лемур Леон повернувся в харківський екопарк (відео)
В екопарк під Харковом повернули кільцехвостого або котячого лемура на прізвисько Леон. Найближчим часом очікують на прибуття ще п’ятнадцяти.
До війни в екопарку була найбільша колекція приматів в Україні, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку. Нині вже вдома Леон, якому близько двох років.
“Його родичів недарма називають ще котячими лемурами. Вони так само грайливі, як домашні кішки, і здатні добре контактувати з людиною. А ще вони неймовірно стрибучі та просто дуже милі істоти. Ну а ми готуємося зустрічати з вимушеної евакуації ще півтора десятка лемурів. Так, мавпи також повертатимуться», — йдеться у публікації.
Відео: пресслужба екопарку
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувається захід, також вже розміновано.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: лемур, леон, обезьяны, Харьков., экопарк;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули кільцехвостого або котячого лемура на прізвисько Леон. Найближчим часом очікують на прибуття ще п’ятнадцяти.".