Воскресный ветер повалил в Харькове 46 деревьев. Последствия еще устраняют
Коммунальщики насчитали 46 деревьев и 63 ветки, поваленные вследствие порывов ветра в Харькове в минувшее воскресенье, 12 ноября.
Устранение последствий непогоды завершается — работники СКП «Харьковзелестрой» и КП «Харьковблагоустройство» уже вывезли все деревья и 61 ветку, сообщает пресс-служба городского совета.
Также из-за сильного ветра произошло 110 случаев повреждения крыш. Из них 92 уже отремонтировали.
«Специалисты КП «Харьковспецстрой», «Харьковжилстрой» и «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устраняют аварийность на кровлях и балконах жилых домов. Работы продолжаются», — пишет горсовет.
Фото: Харьковский горсовет
Ранее в мэрии сообщали, что с 12 по 13 ноября из-за ветра упали 36 деревьев и 44 большие ветки. Случаи были зафиксированы во всех районах города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, ветки, деревья, крыши, міськрада, непогода, Харьков., шквал;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики насчитали 46 деревьев и 63 ветки, поваленные вследствие порывов ветра в Харькове в минувшее воскресенье, 12 ноября.".