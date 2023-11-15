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Воскресный ветер повалил в Харькове 46 деревьев. Последствия еще устраняют

Происшествия 21:26   15.11.2023
Елена Нагорная
Воскресный ветер повалил в Харькове 46 деревьев. Последствия еще устраняют Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики насчитали 46 деревьев и 63 ветки, поваленные вследствие порывов ветра в Харькове в минувшее воскресенье, 12 ноября.

Устранение последствий непогоды завершается — работники СКП «Харьковзелестрой» и КП «Харьковблагоустройство» уже вывезли все деревья и 61 ветку, сообщает пресс-служба городского совета.

Также из-за сильного ветра произошло 110 случаев повреждения крыш. Из них 92 уже отремонтировали.

«Специалисты КП «Харьковспецстрой», «Харьковжилстрой» и «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устраняют аварийность на кровлях и балконах жилых домов. Работы продолжаются», — пишет горсовет.


Фото: Харьковский горсовет

Ранее в мэрии сообщали, что с 12 по 13 ноября из-за ветра упали 36 деревьев и 44 большие ветки. Случаи были зафиксированы во всех районах города.

Читайте также: Из-за мощного ветра обесточены громады Харьковской области

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики насчитали 46 деревьев и 63 ветки, поваленные вследствие порывов ветра в Харькове в минувшее воскресенье, 12 ноября.".