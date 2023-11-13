Последствия сильного ветра в Харькове: упали 30 деревьев (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове вчера, 12 ноября, ветер повалил 30 деревьев и 34 ветки на придомовых территориях.
По данным Харьковского горсовета, коммунальщики 13 ноября продолжают устранять последствия непогоды.
Работники КП «Харьковблагоустройство» уже распилили 11 деревьев и 11 ветвей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, ветки, деревья, коммунальщики, міськрада, непогода, последствия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 12 ноября, ветер повалил 30 деревьев и 34 ветки на придомовых территориях.".