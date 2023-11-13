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Последствия сильного ветра в Харькове: упали 30 деревьев (фото)

Общество 11:13   13.11.2023
Виктория Яковенко
Последствия сильного ветра в Харькове: упали 30 деревьев (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове вчера, 12 ноября, ветер повалил 30 деревьев и 34 ветки на придомовых территориях.

По данным Харьковского горсовета, коммунальщики 13 ноября продолжают устранять последствия непогоды.

Работники КП «Харьковблагоустройство» уже распилили 11 деревьев и 11 ветвей.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 12 ноября, ветер повалил 30 деревьев и 34 ветки на придомовых территориях.".