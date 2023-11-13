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Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото)

Суспільство 11:13   13.11.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові вчора, 12 листопада, вітер повалив 30 дерев та 34 гілки на прибудинкових територіях.

За даними Харківської міськради, комунальники 13 листопада продовжують усувати наслідки негоди.

Працівники КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли 11 дерев та 11 гілок.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 12 листопада, вітер повалив 30 дерев та 34 гілки на прибудинкових територіях.".