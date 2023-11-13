Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові вчора, 12 листопада, вітер повалив 30 дерев та 34 гілки на прибудинкових територіях.
За даними Харківської міськради, комунальники 13 листопада продовжують усувати наслідки негоди.
Працівники КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли 11 дерев та 11 гілок.
Читайте також: Через потужний вітер знеструмлені громади на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, ветки, деревья, коммунальщики, міськрада, непогода, последствия, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 12 листопада, вітер повалив 30 дерев та 34 гілки на прибудинкових територіях.".