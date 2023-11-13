Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото)

У Харкові вчора, 12 листопада, вітер повалив 30 дерев та 34 гілки на прибудинкових територіях.

За даними Харківської міськради, комунальники 13 листопада продовжують усувати наслідки негоди.

Працівники КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли 11 дерев та 11 гілок.

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