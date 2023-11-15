Недільний вітер повалив у Харкові 46 дерев та 63 гілки. Наслідки ще усувають
Комунальники нарахували 46 дерев та 63 гілки, повалені внаслідок поривів вітру в Харкові минулої неділі, 12 листопада.
Усунення наслідків негоди завершується – працівники СКП “Харківзелебуд” та КП “Харківблагоустрій” вже вивезли всі дерева та 61 гілку, повідомляє пресслужба міської ради.
Також через сильний вітер сталося 110 випадків пошкодження дахів. З них 92 уже відремонтували.
“Фахівці КП «Харківспецбуд», «Харківжилбуд» та «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усувають аварійність на покрівлях і балконах житлових будинків. Роботи тривають”, – пише міськрада.
Фото: Харківська міськрада
Раніше в мерії повідомляли, що з 12 по 13 листопада через вітер впали 36 дерев і 44 великі гілки. Випадки були зафіксовані у всіх районах міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники нарахували 46 дерев та 63 гілки, повалені внаслідок поривів вітру в Харкові минулої неділі, 12 листопада.".