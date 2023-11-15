Неудачно покурил: на Харьковщине мужчина погиб в пожаре
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар, стоивший жизни 76-летнему мужчине, случился минувшей ночью в Лозовой на Харьковщине.
Огонь разгорелся в многоэтажном доме около часу ночи, сообщили в ГСЧС.
«Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки во втором микрорайоне г. Лозовая. Там горели домашние принадлежности и мебель на площади 10 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар тушили спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь ликвидировали в 02:58. На месте обнаружили погибшего 76-летнего хозяина квартиры. Причиной пожара спасатели называют неосторожность при курении.
В целом за сутки на Харьковщине зафиксировали девять пожаров, один из них — из-за российского обстрела.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар, стоивший жизни 76-летнему мужчине, случился минувшей ночью в Лозовой на Харьковщине".