Неудачно покурил: на Харьковщине мужчина погиб в пожаре

Пожар, стоивший жизни 76-летнему мужчине, случился минувшей ночью в Лозовой на Харьковщине.

Огонь разгорелся в многоэтажном доме около часу ночи, сообщили в ГСЧС.

«Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки во втором микрорайоне г. Лозовая. Там горели домашние принадлежности и мебель на площади 10 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь ликвидировали в 02:58. На месте обнаружили погибшего 76-летнего хозяина квартиры. Причиной пожара спасатели называют неосторожность при курении.

В целом за сутки на Харьковщине зафиксировали девять пожаров, один из них — из-за российского обстрела.