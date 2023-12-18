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На Харьковщине 29-летний мужчина подорвался в собственном дворе

Происшествия 07:49   18.12.2023
Оксана Горун
На Харьковщине 29-летний мужчина подорвался в собственном дворе

Мужчина подорвался на неизвестном предмете в селе Глушковка Купянского района, сообщили в ГСЧС.

«Около 14:30 (17 декабря — Ред.) поступила информация о том, что в Купянском районе произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего пострадал человек. Событие произошло в селе Глушковка. По предварительным данным, 29-летний мужчина на собственном дворе взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он был доставлен в областную больницу», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 07:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина подорвался на неизвестном предмете в селе Глушковка Купянского района, сообщили в ГСЧС".