На Харьковщине 29-летний мужчина подорвался в собственном дворе

Мужчина подорвался на неизвестном предмете в селе Глушковка Купянского района, сообщили в ГСЧС.

«Около 14:30 (17 декабря — Ред.) поступила информация о том, что в Купянском районе произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего пострадал человек. Событие произошло в селе Глушковка. По предварительным данным, 29-летний мужчина на собственном дворе взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он был доставлен в областную больницу», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.