План РФ захопити Харків до 2026 року: реакція Залужного на статтю BILD (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував статтю BILD з посиланням на джерела в німецькій розвідці про те, що РФ має план захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі їхні обласні центри до 2026 року.

«Вони (німецькі розвідники – ред.) мають право на свою думку. Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію», – відповів Залужний на питання журналістів про статтю BILD, передає видання «РБК – Україна».

Нагадаємо, військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке з посиланням на джерела в розвідці заявив, що новий план Росії – захопити Харків, а також Дніпро до кінця 2026 року. Інформацію Bild прокоментували в ГУР МО України. Представник ГУР Андрій Черняк підтвердив наміри росіян просуватися далі, але зазначив, що Росія не має необхідних для цього військових ресурсів.