Bild: РФ планує захопити Харків до кінця 2026 року. Реакція ГУР

РФ планує воювати в Україні до 2026 року, і за цей час розраховує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі, їхні обласні центри. Про це пише військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке з посиланням на джерела в розвідці. У ГУР МО України вже відреагували на такий прогноз.

За даними німецької розвідки, у Кремлі розраховують на зниження підтримки України з боку Заходу, а також на імітацію переговорів, щоб заплутати світову спільноту щодо «мирних намірів» Росії.

Згідно з даними аналітика, насправді РФ не планує жодного перемир’я і розробляє новий план війни проти України.

У Bild зазначається, що новий план полягає в тому, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також дійти до річки Оскіл на Харківщині до кінця 2024 року. Також до кінця 2026 року ворог планує наступати далі, щоб захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя.

«Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом. Влада РФ готова щороку втрачати в Україні до 100 000 солдатів», – заявили у Bild.

Тим часом представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі «LIGA.net» підтвердив наміри росіян просуватися на фронті далі, але зазначив, що РФ не має необхідних для цього військових ресурсів.

«Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають», – повідомив Черняк.

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