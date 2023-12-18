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План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD

Общество 15:14   18.12.2023
Виктория Яковенко
План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал статью BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у РФ есть план захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры до 2026 года.

«Они (немецкие разведчики – ред.) имеют право на свое мнение. Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация», — ответил Залужный на вопрос журналистов о статье BILD, передает издание «РБК — Украина».

Напомним, военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на источники в разведке заявил, что новый план России – захватить Харьков, а также Днепр до конца 2026 года. Информацию Bild прокомментировали в ГУР МО Украины. Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения россиян продвигаться дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал статью BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у РФ есть план захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры до 2026 года.".