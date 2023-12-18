План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал статью BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у РФ есть план захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры до 2026 года.
«Они (немецкие разведчики – ред.) имеют право на свое мнение. Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация», — ответил Залужный на вопрос журналистов о статье BILD, передает издание «РБК — Украина».
Напомним, военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на источники в разведке заявил, что новый план России – захватить Харьков, а также Днепр до конца 2026 года. Информацию Bild прокомментировали в ГУР МО Украины. Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения россиян продвигаться дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Bild, ВСУ, Залужный, план, рф, статья, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал статью BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у РФ есть план захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры до 2026 года.".