План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал статью BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у РФ есть план захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры до 2026 года.

«Они (немецкие разведчики – ред.) имеют право на свое мнение. Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация», — ответил Залужный на вопрос журналистов о статье BILD, передает издание «РБК — Украина».

Напомним, военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на источники в разведке заявил, что новый план России – захватить Харьков, а также Днепр до конца 2026 года. Информацию Bild прокомментировали в ГУР МО Украины. Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения россиян продвигаться дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.