Підрив курсантів на Харківщині: справу передали до суду

Правоохоронці передали до суду справу щодо загибелі двох курсантів внаслідок підриву. У трагедії підозрюють колишнього начальника кафедри НУЦЗУ та головного спеціаліста одного з відділів ДСНС у Сумській області.

«Слідством встановлено, що головний фахівець одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі, привіз артснаряд на прохання начальника однієї з кафедр цього університету», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці додали, що у свою чергу, начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд. Згодом він надав курсантам вказівку розібрати бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення.

«Відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки на кафедрі. Окрім цього, у 2023 році він перебував у відрядженні за кордоном, де успішно пройшов курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів за Міжнародними стандартами протимінної діяльності», – зазначили у прокуратурі.

Наразі начальника кафедри звільнили з університету. Діями обвинувачених Центру та університету завдано збитків на майже 4,5 млн гривень, розповіли в прокуратурі.

Ексначальника кафедри судитимуть за фактами вбивства двох осіб з необережності, незаконного поводження з бойовими припасами та службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 367 ККУ). А працівнику ДСНС інкримінують придбання, зберігання та передачу бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, 31 травня стався вибух у приміщенні одного із навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині. Двоє курсантів 21 і 22 років померли в кареті швидкої допомоги дорогою до медустанови. Ще один курсант – 20-річний хлопець – отримав поранення, його життю нічого не загрожує. Пізніше однокурсники загиблих повідомили, що курсанти за завданням викладача розбирали боєприпас, намагаючись прибрати з нього вибухову речовину та зробити макет.