Підрив курсантів на Харківщині: знайшли хто приніс «смертельний» снаряд

На Харківщині правоохоронці викрили працівника ДСНС, який придбав і приніс у частину снаряд, через вибух якого загинули двоє курсантів.

«Встановлено, що головний фахівець одного з відділів ДСНС проходив перепідготовку на території Харківської області. Наприкінці квітня, перед закінченням терміну свого навчання, чоловік незаконно придбав боєприпас. На автомобілі він привіз снаряд до установи, де проходив навчання, та передав його керівнику. Останній зберігав боєприпас в приміщенні казарми», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом придбання, зберігання, перевезення та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі. Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Нагадаємо, 31 травня стався вибух у приміщенні одного із навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині. Двоє курсантів 21 і 22 років померли в кареті швидкої допомоги дорогою до медустанови. Ще один курсант – 20-річний хлопець – отримав поранення, його життю нічого не загрожує. Пізніше однокурсники загиблих повідомили, що курсанти за завданням викладача розбирали боєприпас, намагаючись прибрати з нього вибухову речовину та зробити макет.