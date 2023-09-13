Подрыв курсантов на Харьковщине: нашли кто принес «смертельный» снаряд

На Харьковщине правоохранители разоблачили работника ГСЧС, который приобрел и принес в часть снаряд, из-за взрыва которого погибли два курсанта.

«Установлено, что главный специалист одного из отделов ГСЧС проходил переподготовку на территории Харьковской области. В конце апреля, до истечения срока своего обучения, мужчина незаконно приобрел боеприпас. На автомобиле он привез снаряд в учреждение, где проходил обучение, и передал его руководителю. Последний хранил боеприпас в помещении казармы», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по факту приобретения, хранения, перевозки и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрмы.

Напомним, 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области. Двое курсантов 21 и 22 лет скончались в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант – 20-летний парень – получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Позже сокурсники погибших сообщили, что курсанты по заданию преподавателя разбирали боеприпас, пытаясь убрать из него взрывчатое вещество и сделать макет.