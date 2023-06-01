Гибель курсантов ГСЧС на Харьковщине: делом займется ГБР, версия однокурсников

Четырех должностных лиц Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования гибели двоих курсантов в результате взрыва и ранения еще одного.

Об этом пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила «Суспільне Харків».

«Работает специализированная комиссия во главе с заместителем председателя ГСЧС. Все материалы будут переданы в ГБР», — сказала Рева.

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий добавил, что отстранили «ответственных за учебный процесс».

«Мы заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание. Больше информации будет обнародовано после окончания расследования», — сказал Хорунжий.

Ранее спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в 14:30 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант — 20-летний парень — получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 УКУ (гибель двух человек).

Как рассказали «Суспільне Харків» однокурсники погибших, курсанты в общежитии разбирали боеприпас по указанию руководителя без его присмотра — «пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж».