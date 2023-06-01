Гибель курсантов ГСЧС на Харьковщине: делом займется ГБР, версия однокурсников
Четырех должностных лиц Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования гибели двоих курсантов в результате взрыва и ранения еще одного.
Об этом пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила «Суспільне Харків».
«Работает специализированная комиссия во главе с заместителем председателя ГСЧС. Все материалы будут переданы в ГБР», — сказала Рева.
Спикер ГСЧС Александр Хорунжий добавил, что отстранили «ответственных за учебный процесс».
«Мы заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание. Больше информации будет обнародовано после окончания расследования», — сказал Хорунжий.
Ранее спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в 14:30 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант — 20-летний парень — получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 УКУ (гибель двух человек).
Как рассказали «Суспільне Харків» однокурсники погибших, курсанты в общежитии разбирали боеприпас по указанию руководителя без его присмотра — «пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж».
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырех должностных лиц Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования гибели двоих курсантов в результате взрыва и ранения еще одного.".