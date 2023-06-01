Загибель курсантів ДСНС на Харківщині: однокурсники розповіли, як стався вибух

Чотирьох посадових осіб Національного університету цивільного захисту усунули на час розслідування загибелі двох курсантів внаслідок вибуху та поранення ще одного.

Про це прессекретарка МВС України Мар’яна Рева повідомила “Суспільне Харків”.

«Працює спеціалізована комісія на чолі з заступником голови ДСНС. Усі матеріали будуть передані до ДБР”, — сказала Рева.

Речник ДСНС Олександр Хорунжий додав, що відсторонили “відповідальних за навчальний процес”.

“Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Більше інформації буде оприлюднено після закінчення розслідування”, — сказав Хорунжий.

Раніше речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що о 14:30 31 травня стався вибух у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині. Двоє курсантів 21 і 22 років померли в кареті швидкої допомоги дорогою до медустанови. Ще один курсант – 20-річний хлопець – отримав поранення, його життю нічого не загрожує. Відомості про подію внесли до ЄРДР за п.1 ч.2 ст.115 ККУ (загибель двох осіб).

Як розповіли “Суспільне Харків” однокурсники загиблих, курсанти в гуртожитку розбирали боєприпас за вказівкою керівника без нагляду – “намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж”.