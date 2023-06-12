Подрыв курсантов: начальник кафедры шантажом заставил разбирать боеприпас

По данным правоохранителей, начальник кафедры, подозреваемый в гибели курсантов на Харьковщине, принес в учебный корпус этот снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились студенты.

«Впоследствии подозреваемый предоставил студентам указание разобрать вышеуказанный боеприпас сроком до 6 июня. Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили, что согласно должностной инструкции именно начальник этой кафедры контролирует и принимает все необходимые меры по вопросам охраны труда, соблюдения правил противопожарной безопасности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебным расследованием установлено, что в Харьковском районе 31 мая погибли два курсанта-спасателя 22 и 21 лет. Это произошло в помещении общежития, где живут и учатся курсанты.

Смерть студентов наступила в результате взрыва артснаряда калибром 152 мм. Еще один 20-летний курсант получил ранения.