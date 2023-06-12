Подрыв курсантов на Харьковщине: начальнику кафедры сообщили о подозрении

Следователи сообщили о подозрении начальнику кафедры, чьи курсанты подорвались, разбирая боеприпас.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины сообщили о подозрении по статье «Убийство, совершенное по неосторожности двух человек», – написал Болвинов.

В полиции сообщили, что уже допросили 68 свидетелей и 6 потерпевших. А также провели 12 экспертиз.

«Нарушив все должностные инструкции, начальник кафедры дал указание курсантам разобрать этот боеприпас, чтобы сделать из него макет», — добавил Болвинов.

Расследование продолжается, добавили в полиции.

Напомним, в 14:30 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант — 20-летний парень — получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Позже однокурсники погибших сообщили, что курсанты по заданию преподавателя разбирали боеприпас, пытаясь убрать из него взрывчатое вещество и сделать макет.