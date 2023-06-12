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Подрыв курсантов на Харьковщине: начальнику кафедры сообщили о подозрении

Общество 11:54   12.06.2023
Виктория Яковенко
Подрыв курсантов на Харьковщине: начальнику кафедры сообщили о подозрении Фото: Сергей Болвинов

Следователи сообщили о подозрении начальнику кафедры, чьи курсанты подорвались, разбирая боеприпас.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины сообщили о подозрении по статье «Убийство, совершенное по неосторожности двух человек», – написал Болвинов.

В полиции сообщили, что уже допросили 68 свидетелей и 6 потерпевших. А также провели 12 экспертиз.

«Нарушив все должностные инструкции, начальник кафедры дал указание курсантам разобрать этот боеприпас, чтобы сделать из него макет», — добавил Болвинов.

Расследование продолжается, добавили в полиции.

Напомним, в 14:30 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант — 20-летний парень — получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Позже однокурсники погибших сообщили, что курсанты по заданию преподавателя разбирали боеприпас, пытаясь убрать из него взрывчатое вещество и сделать макет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении начальнику кафедры, чьи курсанты подорвались, разбирая боеприпас.".