Подрыв курсантов на Харьковщине: начальнику кафедры сообщили о подозрении
Следователи сообщили о подозрении начальнику кафедры, чьи курсанты подорвались, разбирая боеприпас.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины сообщили о подозрении по статье «Убийство, совершенное по неосторожности двух человек», – написал Болвинов.
В полиции сообщили, что уже допросили 68 свидетелей и 6 потерпевших. А также провели 12 экспертиз.
«Нарушив все должностные инструкции, начальник кафедры дал указание курсантам разобрать этот боеприпас, чтобы сделать из него макет», — добавил Болвинов.
Расследование продолжается, добавили в полиции.
Напомним, в 14:30 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант — 20-летний парень — получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Позже однокурсники погибших сообщили, что курсанты по заданию преподавателя разбирали боеприпас, пытаясь убрать из него взрывчатое вещество и сделать макет.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении начальнику кафедры, чьи курсанты подорвались, разбирая боеприпас.".