Підрив курсантів на Харківщині: начальнику кафедри повідомили про підозру
Слідчі повідомили про підозру начальнику кафедри, чиї курсанти підірвалися, розбираючи боєприпас.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
«Начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України повідомили про підозру за статтею «Вбивство, вчинене з необережності двох осіб», – написав Болвінов.
У поліції повідомили, що вже допитали 68 свідків та 6 потерпілих. А також провели 12 експертиз.
«Порушивши всі посадові інструкції, начальник кафедри дав вказівку курсантам розібрати цей боєприпас, щоб зробити з нього макет», – додав Болвінов.
Розслідування триває, додали в поліції.
Нагадаємо, о 14:30 31 травня стався вибух у приміщенні одного із навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині. Двоє курсантів 21 і 22 років померли в кареті швидкої допомоги дорогою до медустанови. Ще один курсант – 20-річний хлопець – отримав поранення, його життю нічого не загрожує. Пізніше однокурсники загиблих повідомили, що курсанти за завданням викладача розбирали боєприпас, намагаючись прибрати з нього вибухову речовину та зробити макет.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру начальнику кафедри, чиї курсанти підірвалися, розбираючи боєприпас.".