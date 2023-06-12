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Підрив курсантів на Харківщині: начальнику кафедри повідомили про підозру

Суспільство 11:54   12.06.2023
Вікторія Яковенко
Підрив курсантів на Харківщині: начальнику кафедри повідомили про підозру Фото: Сергій Болвінов

Слідчі повідомили про підозру начальнику кафедри, чиї курсанти підірвалися, розбираючи боєприпас.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України повідомили про підозру за статтею «Вбивство, вчинене з необережності двох осіб», – написав Болвінов.

У поліції повідомили, що вже допитали 68 свідків та 6 потерпілих. А також провели 12 експертиз.

«Порушивши всі посадові інструкції, начальник кафедри дав вказівку курсантам розібрати цей боєприпас, щоб зробити з нього макет», – додав Болвінов.

Розслідування триває, додали в поліції.

Нагадаємо, о 14:30 31 травня стався вибух у приміщенні одного із навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині. Двоє курсантів 21 і 22 років померли в кареті швидкої допомоги дорогою до медустанови. Ще один курсант – 20-річний хлопець – отримав поранення, його життю нічого не загрожує. Пізніше однокурсники загиблих повідомили, що курсанти за завданням викладача розбирали боєприпас, намагаючись прибрати з нього вибухову речовину та  зробити макет.

Читайте також: “Особа не скриється”- Тимошко про ймовірного підозрюваного в підриві курсантів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру начальнику кафедри, чиї курсанти підірвалися, розбираючи боєприпас.".