“Особа не скриється”- Тимошко про ймовірного підозрюваного в підриві курсантів

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко прокоментував резонансну справу щодо загибелі двох курсантів Національного університету цивільного захисту, які підірвалися, розбираючи боєприпас за вказівкою викладача.

“Слідчі дії тривають постійно, не припиняючись. Розслідує Слідче управління Харківської області цей випадок. Первинну кваліфікацію казати не буду, тому що вона не залишиться такою, я можу сказати. По справі проводяться всі слідчі дії – допитуються всі свідки, допитуються інші курсанти. Проводяться всі можливі експертизи. Затягувати з прийняттям рішення ніхто не буде. Більше сказати не можу, тому що це спільна робота з прокуратурою. Скажу, що, мабуть, сьогодні – максимум завтра будуть якісь анонсування інформації для суспільства щодо первинних висновків – хто і в чому винен”, – сказав Тимошко на брифінгу 6 червня.

Відповідаючи на уточнювальні питання, він повідомив, що зараз одну людину відсторонено від виконання службових обов’язків – поки що у зв’язку зі службовим розслідуванням. Усунення у зв’язку зі слідством можливі, коли особи отримають статус підозрюваних.

“Що стосується підозри, буде правильніше, якщо слідчі спільно з прокурором доведуть це до суспільства. Я думаю, це буде найближчим часом”, – зазначив він.

При цьому Тимошко пояснив, чому досі ніхто не затриманий, і відповів, чи ймовірні винуватці трагедії зможуть втекти.

“Цей вид злочину – це неочевидний злочин. Наприклад, якщо чоловік вдарив чоловіка ножем – це очевидний злочин. Тоді слідчий може прийняти рішення та затримати особу, а потім звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. У злочинах цих видів потрібно проведення ряду експертиз, тому що це злочини не навмисні, які б жахливі вони не були. Тут ми можемо казати про недбалість, про необережне вбивство чи інше. Це по-перше. По-друге. Я впевнений, що особа не скриється – точно. Ми дуже квапимося з проведенням слідчих дій“, — наголосив начальник поліції Харківщини.

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Нагадаємо, о 14:30 31 травня стався вибух у приміщенні одного із навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині. Двоє курсантів 21 і 22 років померли в кареті швидкої допомоги дорогою до медустанови. Ще один курсант – 20-річний хлопець – отримав поранення, його життю нічого не загрожує. Пізніше однокурсники загиблих повідомили, що курсанти за завданням викладача розбирали боєприпас, намагаючись прибрати з нього вибухову речовину та зробити макет.