«Личность не скроется» — Тимошко о вероятном подозреваемом в подрыве курсантов

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко прокомментировал резонансное дело о гибели двух курсантов Национального университета гражданской защиты, которые подорвались, разбирая боеприпас по указанию преподавателя.

«Следственные действия продолжаются постоянно. Их проводит Следственное управление Харьковской области. Первичную квалификацию говорить не буду, потому что она не останется таковой. По делу производятся все следственные действия — допрашиваются все свидетели, допрашиваются другие курсанты. Проводятся все возможные экспертизы. Затягивать с принятием решения никто не будет. Больше сказать не могу, потому что это совместная работа с прокуратурой. Скажу, что, пожалуй, сегодня – максимум завтра будут уже анонсирования уже какой-то информации для общества по первичным выводам – кто и в чем виноват», — сказал Тимошко на брифинге 6 июня.

Отвечая на уточняющие вопросы, он сообщил, что сейчас один человек отстранен от выполнения своих служебных обязанностей — пока что в связи со служебным расследованием. Отстранения в связи с проводимым следствием возможны, когда лица получат статус подозреваемых.

«Что касается подозрения, будет правильнее, если следователи совместно с прокурором доведут это до общества. Я думаю, это будет в самое ближайшее время», — отметил он.

При этом Тимошко объяснил, почему до сих пор никто не задержан, и ответил, смогут ли вероятные виновники трагедии сбежать.

«Этот вид преступления – это неочевидное преступление. Например, если мужчина ударил мужчину ножом – это очевидное преступление. Тогда следователь может принять решение и задержать лицо, а затем обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В преступлениях этих видов требуется проведение ряда экспертиз, потому что это преступления не умышленные, как бы ужасны они ни были. Здесь мы можем говорить о халатности, об убийстве по неосторожности или другом. Я уверен, что личность не скроется – точно. Мы очень спешим с проведением следственных действий», — подчеркнул начальник полиции Харьковщины.

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Напомним, в 14:30 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант — 20-летний парень — получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Позже однокурсники погибших сообщили, что курсанты по заданию преподавателя разбирали боеприпас, пытаясь убрать из него взрывчатое вещество и сделать макет.