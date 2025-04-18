Четверть курсантов ХНУВС им. Кожедуба — девушки, есть и будущие пилоты (видео)

Владимир Таршин, заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба рассказал о конкурсе в вуз и безопасности учащихся.

«По результатам предыдущей вступительной кампании, мы полностью выполнили государственный заказ на подготовку военных специалистов. Что касается конкурса, конечно, самый большой конкурс на летные специальности. Проводится отбор: медицина, профессиональный отбор — и мы предлагаем тем, кто не прошел этот отбор, перейти на наземные специальности. Если юноша или девушка мечтают быть офицером, то у нас для каждого найдется направление для дальнейшего обучения. Для выпускников школ мы предлагаем 25 направлений подготовки — для всех составляющих противовоздушной обороны Украины. Это не только пилоты. Это пилоты беспилотных летательных аппаратов оперативно-стратегического класса, специалисты наземных комплексов, зенитных ракетных комплексов, радиотехнических комплексов. Это специалисты даже психологии, психологической поддержки персонала», — пояснил Таршин в эфире национального телемарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что на пилотов в харьковском вузе учатся, в том числе и девушки.

«Они еще не закончили, они не стали настоящими пилотами, но они проходят подготовку. И я скажу так, что и по наземным специальностям поступает очень много девушек. Если в сухих цифрах, то их где-то четвертая часть от общего объема, но с каждым годом их количество увеличивается. А вот когда речь идет о том, чтобы отметить наших соискателей образования стипендиями президента, Верховной Рады, то здесь у нас полное гендерное неравенство, потому что девушки учатся лучше, они ответственнее относятся к выполнению своих обязанностей, и их большинство подается как раз на эти премии», — отметил заместитель начальника ХНУВС.

Таршин пояснил: хотя университет — харьковский, подготовку военных специалистов в прифронтовом городе не проводят.

«С начала войны наши подразделения, все факультеты, передислоцированы в безопасные регионы. Это центральная часть Украины, западная часть Украины. Они рассредоточены, они находятся в безопасных местах, оборудованы укрытиями. И обеспечивается образовательный процесс в режиме офлайн. Потому что дистанционно научить применять высокотехнологичное оружие невозможно», — отметил специалист.

Особенностью поступления в ХНУВС является необходимость пройти военно-врачебную комиссию — для всех соискателей — и летную врачебную комиссию для тех, кто хочет стать пилотами. Также необходимо пройти профотбор. Далее поступление такое же, как в любой другой вуз: по результатам НМТ и конкурса.