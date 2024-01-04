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Конфеты с вертолета сбросили ребенку под Купянском воины ВСУ (видео)

Общество 11:39   04.01.2024
Оксана Горун
Конфеты с вертолета сбросили ребенку под Купянском воины ВСУ (видео) Фото: криншот

Вертолетчики ВСУ оригинально поблагодарили девочку, которая приветствовала их при каждом пролете мимо ее дома под Купянском. Эту историю рассказали в эфире нацмарафона.

Военнослужащие решили поблагодарить преданную девочку, которая не пропускала ни одного их вылета. Когда вертолеты летели над домом ребенка — в любое время дня и ночи — она выходила и махала пилотам. Об этом в нацмарафоне рассказал командир вертолета 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» Сухопутных войск ВСУ Артем.

«У нас был случай. Когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила, махала нам. Это было очень приятно!» – поделился Артем.

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Так что пилоты придумали, как поблагодарить ребенка. В один из боевых вылетов они взяли с собой конфеты. И на обратном пути пилот сбросил пакетик сладостей во двор дома девочки — она как раз была во дворе, так что получила «посылку».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вертолетчики ВСУ оригинально поблагодарили девочку, которая приветствовала их при каждом пролете мимо ее дома под Купянском. Эту историю рассказали в эфире нацмарафона".