Конфеты с вертолета сбросили ребенку под Купянском воины ВСУ (видео)

Вертолетчики ВСУ оригинально поблагодарили девочку, которая приветствовала их при каждом пролете мимо ее дома под Купянском. Эту историю рассказали в эфире нацмарафона.

Военнослужащие решили поблагодарить преданную девочку, которая не пропускала ни одного их вылета. Когда вертолеты летели над домом ребенка — в любое время дня и ночи — она выходила и махала пилотам. Об этом в нацмарафоне рассказал командир вертолета 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» Сухопутных войск ВСУ Артем.

«У нас был случай. Когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила, махала нам. Это было очень приятно!» – поделился Артем.

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Так что пилоты придумали, как поблагодарить ребенка. В один из боевых вылетов они взяли с собой конфеты. И на обратном пути пилот сбросил пакетик сладостей во двор дома девочки — она как раз была во дворе, так что получила «посылку».