Конфеты с вертолета сбросили ребенку под Купянском воины ВСУ (видео)
Вертолетчики ВСУ оригинально поблагодарили девочку, которая приветствовала их при каждом пролете мимо ее дома под Купянском. Эту историю рассказали в эфире нацмарафона.
Военнослужащие решили поблагодарить преданную девочку, которая не пропускала ни одного их вылета. Когда вертолеты летели над домом ребенка — в любое время дня и ночи — она выходила и махала пилотам. Об этом в нацмарафоне рассказал командир вертолета 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» Сухопутных войск ВСУ Артем.
«У нас был случай. Когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила, махала нам. Это было очень приятно!» – поделился Артем.
Читайте также: Житель Харьковщины вернулся из плена
Так что пилоты придумали, как поблагодарить ребенка. В один из боевых вылетов они взяли с собой конфеты. И на обратном пути пилот сбросил пакетик сладостей во двор дома девочки — она как раз была во дворе, так что получила «посылку».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вертолет, ВСУ, дитина, конфеты, купянское направление, новости Харькова, ребенок;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Конфеты с вертолета сбросили ребенку под Купянском воины ВСУ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вертолетчики ВСУ оригинально поблагодарили девочку, которая приветствовала их при каждом пролете мимо ее дома под Купянском. Эту историю рассказали в эфире нацмарафона".