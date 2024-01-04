Цукерки з вертольота скинули дитині під Куп’янськом воїни ЗСУ (відео)
Вертолітники ВСУ оригінально подякували дівчинці, яка вітала їх при кожному прольоті повз її будинок під Куп’янськом. Цю історію розповіли в етері нацмарафону.
Військовослужбовці вирішили подякувати відданій дівчинці, яка не пропускала жодного їхнього вильоту. Коли гелікоптери летіли над будинком дитини – у будь-який час дня та ночі – вона виходила та махала пілотам. Про це в нацмарафоні розповів командир вертольота 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди” Сухопутних військ ЗСУ Артем.
“У нас був випадок. Коли ми працювали на Куп’янському напрямку, під час польотів у район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка. У будь-яку пору доби вона виходила, махала нам. Це було дуже приємно!” – поділився Артем.
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Тож пілоти придумали, як віддячити дитині. В один із бойових вильотів вони взяли із собою цукерки. І дорогою назад пілот скинув пакетик солодощів у двір будинку дівчинки – вона якраз була у дворі, тож отримала “посилку”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вертолет, дитина, ЗСУ, конфеты, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вертолітники ВСУ оригінально подякували дівчинці, яка вітала їх при кожному прольоті повз її будинок під Куп’янськом. Цю історію розповіли в етері нацмарафону".