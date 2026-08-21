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52% детей в Харькове смогут учиться в безопасных условиях – Терехов

Записано 13:43   21.08.2026
Виктория Яковенко
52% детей в Харькове смогут учиться в безопасных условиях – Терехов

1 сентября в Харькове должна заработать еще одна большая подземная школа – в Немышлянском районе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Он также озвучил, сколько в общем детей в городе смогут учиться в комбинированном режиме.

По словам городского головы, новая подземная школа будет рассчитана на 1200 учеников. Там уже заканчивают все работы по благоустройству.

«Если взять в общем, то примерно 52% детей, которые находятся в городе Харьков, уже имеют возможность и будут иметь возможность учиться в таких безопасных условиях, в комбинированной системе обучения», — отметил Терехов.

Он добавил, что очень важно, чтобы дети имели возможность учиться. И не только в системе онлайн, потому что, подчеркивает, этого обучения недостаточно для того, чтобы получить полноценные знания.

«И поэтому мы первые в стране разработали проектно-сметную документацию, утвердили проект и начали строительство подземных школ. Затем отдали эти проекты прифронтовым городам и громадам. И по нашим проектам уже строили и другие города и громады подземные школы. Но здесь важно не останавливаться. Вчера у меня была встреча премьер-министром Украины, мы разговаривали по поводу целевых субвенций на образование. Это очень важно. Очень важно не останавливаться, а продолжать работать, продолжать строить подземные и детские садики», – рассказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 13:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября в Харькове должна заработать еще одна большая подземная школа – в Немышлянском районе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".